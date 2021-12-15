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В Великих Луках подвели итоги первенства по плаванию «Кашалот – Новый год»

Соревнования прошли с 6 по 12 декабря в МБУ «Айсберг». Фото: «Айсберг», Великие Луки

С 6 по 12 декабря в МБУ «Айсберг» юные великолучане приняли участие в первенстве города Великие Луки по плаванию «Кашалот – Новый год». Об этом собщает сайт Luki-News.

Призовые места распределились следующим образом:

Среди девочек 2013-2014 г. р. в категории 25 м н/с:

1. Харканович Наталья.
2. Плотникова Юлия.
3. Ватагина Мария.

Мальчики 2013-2014 г. р., 25 м н/с:

1. Поляков Константин.
2. Нестеров Даниил.
3. Васильев Дмитрий.

Девочки 2011-2012 г.р., 50 м в/с:

1. Александрова Варвара.
2. Давыденкова Любовь.
3. Королёва Милана.

Мальчики 2011-2012 г. р., 50 м в/с:

1. Арефьев Семён.
2. Королёв Максим.
3. Толстых Константин.

Девочки 2009-2010 г. р., 50 м в/с:

1. Балуева Анна.
2. Афанасьева Ирина.
3. Василенко Милослава.

Мальчики 2009-2010 г. р., 50 м в/с:

1. Желнов Ярослав.
2. Лугашов Матвей.
3. Савченко Глеб.

Девушки 2007-2008 г. р., 100 м в/с:

1. Леппо Анастасия.
2. Максименко Арина.
3. Белянкина Кристина.

Юноши 2007-2008 г. р., 100 м в/с:

1. Нестеров Максим.
2. Иванов Иван.
3. Танаев Игорь.

Девочки 2013-2014 г. р., 25 м в/с:

1. Бондарева Александра.
2. Бобырь Ольга.
3. Харканович Наталья.

Мальчики 2013-2014 г. р., 25 м в/с:

1. Поляков Константин.
2. Нестеров Даниил.
3. Щербанюк Алексей.

Девочки 2009-2010 г. р., 100 м в/с:

1. Балуева Анна.
2. Кузнецова Полина.
3. Смирнова Арина.

Девочки 2009-2010 г. р., 100 м комплекс:

1. Балуева Анна.
2. Исаченкова Алёна.
3. Ильина Анфиса.

Мальчики 2009-2010 г. р., 100 м в/с:

1. Новиков Владислав.
2. Лавринов Максим.
3. Желнов Ярослав.

Мальчики 2009-2010 г. р., 100 м комплекс:

1. Новиков Владислав.
2. Лавринов Максим.
3. Желнов Ярослав.

Девушки 2007-2008 г. р., 100 м комплекс:

1. Максименко Арина.
2. Леппо Анастасия.
3. Семёнова Дарья.

Юноши 2007-2008 г. р., 100 м комплекс:

1. Нестеров Максим.
2. Корчагин Павел.
3. Федоров Даниил.

Участие в соревнованиях приняли более 120 спортсменов. 

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