В Великих Луках подвели итоги первенства по плаванию «Кашалот – Новый год»
С 6 по 12 декабря в МБУ «Айсберг» юные великолучане приняли участие в первенстве города Великие Луки по плаванию «Кашалот – Новый год». Об этом собщает сайт Luki-News.
Призовые места распределились следующим образом:
Среди девочек 2013-2014 г. р. в категории 25 м н/с:
1. Харканович Наталья.
2. Плотникова Юлия.
3. Ватагина Мария.
Мальчики 2013-2014 г. р., 25 м н/с:
1. Поляков Константин.
2. Нестеров Даниил.
3. Васильев Дмитрий.
Девочки 2011-2012 г.р., 50 м в/с:
1. Александрова Варвара.
2. Давыденкова Любовь.
3. Королёва Милана.
Мальчики 2011-2012 г. р., 50 м в/с:
1. Арефьев Семён.
2. Королёв Максим.
3. Толстых Константин.
Девочки 2009-2010 г. р., 50 м в/с:
1. Балуева Анна.
2. Афанасьева Ирина.
3. Василенко Милослава.
Мальчики 2009-2010 г. р., 50 м в/с:
1. Желнов Ярослав.
2. Лугашов Матвей.
3. Савченко Глеб.
Девушки 2007-2008 г. р., 100 м в/с:
1. Леппо Анастасия.
2. Максименко Арина.
3. Белянкина Кристина.
Юноши 2007-2008 г. р., 100 м в/с:
1. Нестеров Максим.
2. Иванов Иван.
3. Танаев Игорь.
Девочки 2013-2014 г. р., 25 м в/с:
1. Бондарева Александра.
2. Бобырь Ольга.
3. Харканович Наталья.
Мальчики 2013-2014 г. р., 25 м в/с:
1. Поляков Константин.
2. Нестеров Даниил.
3. Щербанюк Алексей.
Девочки 2009-2010 г. р., 100 м в/с:
1. Балуева Анна.
2. Кузнецова Полина.
3. Смирнова Арина.
Девочки 2009-2010 г. р., 100 м комплекс:
1. Балуева Анна.
2. Исаченкова Алёна.
3. Ильина Анфиса.
Мальчики 2009-2010 г. р., 100 м в/с:
1. Новиков Владислав.
2. Лавринов Максим.
3. Желнов Ярослав.
Мальчики 2009-2010 г. р., 100 м комплекс:
1. Новиков Владислав.
2. Лавринов Максим.
3. Желнов Ярослав.
Девушки 2007-2008 г. р., 100 м комплекс:
1. Максименко Арина.
2. Леппо Анастасия.
3. Семёнова Дарья.
Юноши 2007-2008 г. р., 100 м комплекс:
1. Нестеров Максим.
2. Корчагин Павел.
3. Федоров Даниил.
Участие в соревнованиях приняли более 120 спортсменов.
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