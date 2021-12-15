В Великих Луках подвели итоги первенства по плаванию «Кашалот – Новый год»

22:39, 15 декабря 2021, ПАИ

С 6 по 12 декабря в МБУ «Айсберг» юные великолучане приняли участие в первенстве города Великие Луки по плаванию «Кашалот – Новый год». Об этом собщает сайт Luki-News.

Призовые места распределились следующим образом:

Среди девочек 2013-2014 г. р. в категории 25 м н/с:

1. Харканович Наталья.

2. Плотникова Юлия.

3. Ватагина Мария.

Мальчики 2013-2014 г. р., 25 м н/с:

1. Поляков Константин.

2. Нестеров Даниил.

3. Васильев Дмитрий.

Девочки 2011-2012 г.р., 50 м в/с:

1. Александрова Варвара.

2. Давыденкова Любовь.

3. Королёва Милана.

Мальчики 2011-2012 г. р., 50 м в/с:

1. Арефьев Семён.

2. Королёв Максим.

3. Толстых Константин.

Девочки 2009-2010 г. р., 50 м в/с:

1. Балуева Анна.

2. Афанасьева Ирина.

3. Василенко Милослава.

Мальчики 2009-2010 г. р., 50 м в/с:

1. Желнов Ярослав.

2. Лугашов Матвей.

3. Савченко Глеб.

Девушки 2007-2008 г. р., 100 м в/с:

1. Леппо Анастасия.

2. Максименко Арина.

3. Белянкина Кристина.

Юноши 2007-2008 г. р., 100 м в/с:

1. Нестеров Максим.

2. Иванов Иван.

3. Танаев Игорь.

Девочки 2013-2014 г. р., 25 м в/с:

1. Бондарева Александра.

2. Бобырь Ольга.

3. Харканович Наталья.

Мальчики 2013-2014 г. р., 25 м в/с:

1. Поляков Константин.

2. Нестеров Даниил.

3. Щербанюк Алексей.

Девочки 2009-2010 г. р., 100 м в/с:

1. Балуева Анна.

2. Кузнецова Полина.

3. Смирнова Арина.

Девочки 2009-2010 г. р., 100 м комплекс:

1. Балуева Анна.

2. Исаченкова Алёна.

3. Ильина Анфиса.

Мальчики 2009-2010 г. р., 100 м в/с:

1. Новиков Владислав.

2. Лавринов Максим.

3. Желнов Ярослав.

Мальчики 2009-2010 г. р., 100 м комплекс:

1. Новиков Владислав.

2. Лавринов Максим.

3. Желнов Ярослав.

Девушки 2007-2008 г. р., 100 м комплекс:

1. Максименко Арина.

2. Леппо Анастасия.

3. Семёнова Дарья.

Юноши 2007-2008 г. р., 100 м комплекс:

1. Нестеров Максим.

2. Корчагин Павел.

3. Федоров Даниил.

Участие в соревнованиях приняли более 120 спортсменов.