Uber Eats впервые в истории доставил еду в космос

23:08, 15 декабря 2021, ПАИ

Онлайн-платформа для доставки еды Uber Eats впервые в истории доставила еду в космос. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Тушёная свинина, говядина в сладком соусе, варёная скумбрия в мисо и тушёная курица с побегами бамбука долетели с Байконура на МКС за каких-то восемь часов. Заказ космонавтам передал японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который полетел туда в качестве туриста.

Напомним, в 2018 году сервис Uber Eats закрылся в России, не выдержав конкуренции с доставщиком «Яндекс.Еда».