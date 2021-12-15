Uber Eats впервые в истории доставил еду в космос
Онлайн-платформа для доставки еды Uber Eats впервые в истории доставила еду в космос. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Тушёная свинина, говядина в сладком соусе, варёная скумбрия в мисо и тушёная курица с побегами бамбука долетели с Байконура на МКС за каких-то восемь часов. Заказ космонавтам передал японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который полетел туда в качестве туриста.
Напомним, в 2018 году сервис Uber Eats закрылся в России, не выдержав конкуренции с доставщиком «Яндекс.Еда».
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