В администрации Великих Лук прокомментировали длительное строительство подземных пешеходных переходов

23:23, 15 декабря 2021, ПАИ

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Очевидно, что самая масштабная стройка последних лет – подземные пешеходные переходы – не будет сдана в эксплуатацию в конце 2021 года. Об этом сегодня пишет газета «Великолукская правда. Новости». Несмотря на усилия, которые городские власти прилагали для завершения строительства в срок, выполнить намеченное не удалось по ряду объективных причин.

Ситуацию разъяснил и. о. первого заместителя главы администрации города Валерий Астраханцев.

«Весь 2021 год мы проводили дополнительные геологические исследования грунта, который существует в пятне застройки. На деле всё оказалось сложнее, чем было указано в первоначальном проекте 2016 года, и вопрос с грунтами наложил отпечаток на производство работ. Известно, что в основе своей город находится на болоте, и нам приходилось едва ли не заново проводить исследования, так как места, где могла течь подземная река, постоянно менялись, – сообщил глава администрации Великих Лук. – Несколько раз приходилось останавливать работу для того, чтобы осуществить дополнительные изыскания. Мы понимали, что нужно обезопасить великолучан, проживающих в ближайших домах, и в то же время сделать качественную стройку на века. В данном случае у нас есть все необходимые документы, по договоренности с губернатором Псковской области выделены дополнительные средства, и в ближайшее время будет заключён допконтракт на то, чтобы в первой половине 2022 года завершить реконструкцию перекрёстка Ленина и Дьяконова».

Но это не единственные причины, по которым сроки так сдвинулись. Чиновник отметил, что на темпах производства работ негативно отразились ограничения в связи с пандемией, из-за которых подрядчик элементарно не мог пригласить рабочую силу, а также скачок цен на строительные материалы – металл, бетон, асфальт. Немаловажный фактор – вопрос с переносом магистральной газовой трубы, который тоже затянулся.

В следующем году подрядчик сделает упор на отделку пешеходных переходов, установку подъёмных платформ для маломобильных групп на всех трёх переходах, асфальтирование, благоустройство территории.

«Мы понимаем нашу ответственность за те неудобства, которые испытывают жители из-за затянувшейся стройки, однако работы находятся в финальной стадии», – заверил Валерий Астраханцев.

Негодование жителей близлежащих домов понять можно: люди беспокоятся за свои квартиры, которые за последнее время обросли трещинами. Этот важный вопрос также на контроле городской власти.

«Первая профессиональная экспертиза показала, что трещины не являются критичными, – подчеркнул Валерий Александрович. – Сейчас у нас заключён ещё один договор с организацией, проводим наблюдение за домом в части нарушения фундамента. Сейчас сказать прямо, что на состояние дома на 100 % повлияла именно стройка, нельзя. Тем более преждевременно признавать дом аварийным. Мы изучим и, если потребуется, обратимся в Фонд капитального ремонта о выделении средств с учётом мнения жителей на проведение работ по капитальному ремонту фундамента», – добавил глава администрации города.