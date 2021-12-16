Музейная конференция состоится в Пушкинском заповеднике 19 декабря

07:51, 16 декабря 2021, ПАИ

19 декабря в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится традиционная научно-практическая конференция, в программу которой включены выступления, подготовленные сотрудниками учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Планируется, что откроют чтения презентацией новой книги «Тригорское до Пушкина». Этот исторический очерк, написанный научным сотрудником музея-усадьбы Осиповых и Вульфов Сергеем Пинчуком, был издан в октябре текущего года в интеллектуальной издательской системе Rideró, а чуть позднее переиздан Пушкинским заповедником и размещён на официальном сайте учреждения для свободного чтения и скачивания. Всего лишь спустя несколько недель после этого, в начале декабря, книга «Тригорское до Пушкина» участвовала в традиционной международной московской книжной ярмарке non/fiction№23.

Далее в программе предстоящей музейной конференции — доклады и сообщения об истории псковских пушкинских мест в целом и музея-заповедника в частности, об отдельных предметах из различных фондовых коллекций, проч., проч. Особенность этих «внутримузейных» чтений, собственно, и состоит в том, что в качестве тем для обсуждения на них подбирают и наиболее актуальные вопросы из повседневной практики «Михайловского». А именно вопросы, возникающие в ходе работы сотрудников заповедника с туристами, с одной стороны, и работы с музейными фондами и другими источниками информации — с другой.

С полной программой чтений уже сейчас можно познакомиться на сайте Пушкинского заповедника.

Традиционно эта конференция, как и прочие, которые проводят в «Михайловском», открыта для всех, кому интересна отечественная история и культура. Однако в этом году музей-заповедник делает оговорку об обязательном исполнении всех действующих в регионе санитарно-эпидемиологических предписаний, в числе которых — соблюдение социальной дистанции и «порога» числа участников мероприятия: до 25 человек. Позднее материалы чтений планируют опубликовать в научно-популярном издании «Михайловская пушкиниана»