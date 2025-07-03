Известный кинорежиссёр встретится с псковичами в рамках фестиваля «Западные ворота»

10:02, 03 июля 2025, ПАИ

Творческая встреча с известным кинорежиссёром Ренатом Давлетьяровым пройдёт в Пскове в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота». Она состоится в медиацентре ПАИ 5 июля в 11.30.

Ренат Давлетьяров – режиссёр, сценарист, продюсер. Окончил вуз по специальности инженер-технолог, но всё же выбрал путь режиссёра. С 1985 по 1987 год он работал в качестве постановщика декораций на киностудии «Мосфильм», а уже в 1989 году стал директором кинокартин.

В фильмографии Рената Фаварисовича такие фильмы, как «Стальная бабочка», «Моя безумная семья!», «Человек ниоткуда», «Чистое искусство», «А зори здесь тихие…», «Однажды» и многие другие. Давлетьярова можно увидеть и в качестве актёра («Здравствуй, столица!», «Стрелец неприкаянный», «Катала»).

Также 5 июля в 12:30 начнётся встреча с режиссёрами международного конкурса. А на 15:15 запланирована дискуссия «Документальное кино и документ».

Ранее сообщалось, что творческая встреча с известной актрисой Анной Банщиковой состоится в медиацентре ПАИ 4 июля в 12:30.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.