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Общество

Новые документы об убийстве Кеннеди рассекретили в США

Американская администрация обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Почти 1,5 тыс. засекреченных до этого документов были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США, все они доступны для просмотра и скачивания, пишет ТАСС.

В числе опубликованных материалов тысячи страниц различных записок, следственных отчетов и прочей документации, подготовленной ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном. Многие из этих документов, в частности, касаются СССР и свидетельствуют о том, что американские спецслужбы изучали различные гипотезы о связи Москвы с этим убийством.

«Коллекция материалов об убийстве Джона Кеннеди, созданная Национальным архивом в ноябре 1992 года, насчитывает примерно 5 млн страниц. Большая часть этой коллекции находится в открытом доступе с конца 1990-х годов», - отметили в Национальном архиве.

Там также уточнили, что к настоящему моменту все документы, подлежащие раскрытию в соответствии с законом о записях, касающихся убийства президента Джона Кеннеди (President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act, принят в 1992 году), «были опубликованы полностью или частично». При этом некоторые куски текста в ряде документов были закрыты. Это было сделано по запросу американских государственных ведомств, руководствовавшихся соображениями национальной безопасности. В предстоящий год Национальный архив и соответствующие госструктуры продолжат изучение этих сведений и обнародуют оставшиеся фрагменты документов 15 декабря 2022 года. При этом за ними остается право выступить за то, чтобы некоторая часть данных не публиковалась и после этой даты.

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