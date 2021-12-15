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Культура

Спектаклем московского РАМТа «Барышня-крестьянка (вариации)» открылась декабрьская программа Пушкинского фестиваля

В Псковском театре драмы продолжается XXVIII Пушкинский театральный фестиваль. Первый этап состоялся в сентябре, открывшись спектаклем Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Вторая часть фестиваля стартовала 14 декабря. Новый спектакль «Барышня-крестьянка (вариации)» режиссёра Кирилла Вытоптова представил Российский академический молодежный театр из Москвы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Это первые гастроли спектакля «Барышня-крестьянка (вариации)». Её достаточно часто играют в репертуаре РАМТа, но сложность выезда этого спектакля в том, что мы играем в достаточно сложном пространстве со своими архитектурными особенностями. И сегодня мы пробуем спектакль в совершенно другой сценической среде и наслаждаемся этим вызовом», – отметил режиссёр спектакля.

Создатели спектакля позволили себе пофантазировать на тему пушкинской «Барышни-крестьянки»: сюжет с переодеванием было решено разыграть в пошивочной мастерской, а авторские комментарии доверить голосовому помощнику Алисе.

«Мне кажется, что Пушкин сам невероятно пикантный, острый и современный автор. Он никогда не боялся современности как таковой. Это нам уже со стороны кажется, что всё это сплавилось в единый классический блок, а он в этом смысле был огромный хулиган. Мы просто идем за ним, мы берем его сюжет, но препарируем его легкими добавлениями сегодняшних аллюзий, при этом сохраняя суть истории про переодевание и про любовь», – подчеркнул Кирилл Вытоптов.

Напомним, в прошлом году в Пушкинском театральном фестивале участвовал другой спектакль Кирилла Вытоптова «Слово о полку Игореве». Оба спектакля были тепло приняты псковской публикой. «Ваш фестиваль я очень люблю, поскольку у вас собирается прекрасная программа и удивительная публика. Зал очень внимательный и чутко реагирует», – отметил гость фестиваля.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковском театре драмы с 14 по 19 декабря. За фестивальную неделю свои спектакли представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Лесосибирска и Пскова. В галерее «Цех» откроется выставка театральных афиш Ксении Люстиковой, в Новом зале Псковского театра драмы пройдут лекции Владимира Спешкова «Русская классика на сибирской сцене: премьеры 2020/21» и Александра Вислова «Пушкин в зрительном зале».

Ознакомиться с афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно здесь.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, Администрация Псковской области, Комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.

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