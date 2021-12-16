Севастопольский ТЮЗ представит спектакль «Нос» на Пушкинском театральном фестивале

09:05, 16 декабря 2021, ПАИ

Севастопольский театр юного зрителя привезет в Псков спектакль «Нос» Яны Туминой (17 декабря), одного из ведущих режиссёров современного российского театра. На прошлом Пушкинском фестивале спектакль Яны Туминой «О рыбаке и рыбке», ставший позднее лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», вызвал восторженный зрительский отклик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Коллежский асессор Ковалев в одно прекрасное утро просыпается без носа, потому что у этой весьма заметной детали его лица появились другие планы. Как вернуть себе нос, когда тот уже в шитом золотом мундире и шляпе статского советника разгуливает по Петербургу?

Спектакли Яны Туминой – это всегда череда превращений и разоблачений, серия парадоксов и чудес. Это визуальный театр, в котором важны как актеры, так и их взаимодействие с материальной средой спектакля. На большой сцене Псковского театра драмы оживает фантастический мир Гоголя, где «все не то, чем кажется».

Спектакль «Нос» – номинант Национальной премии спектаклей для детей «Арлекин».

Как отмечают в СевТЮЗе, это «спектакль для родителей, которые хотят показать ребенку сложный, современный и по-настоящему художественный театр». Однако свою абсурдистскую сатирическую повесть Гоголь вряд ли адресовал школьникам, поэтому интересен спектакль Яны Туминой будет зрителям любого возраста.

На спектакль «Нос» зрителей приглашают 17 декабря в 18:00 и 20:30. Подробнее о спектакле и билеты на официальном сайте театра.

Отметим, что спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа участвует в программе «Пушкинская карта».

Ознакомиться с афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно здесь.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.