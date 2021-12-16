Потребительские кредиты названы самыми опасными

08:44, 16 декабря 2021, ПАИ

Самыми распространенными проблемными кредитами становятся те, которые выдаются проще и больше, то есть потребительские кредиты и кредитные карты, сообщил агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, какой кредит ни выбрал бы заемщик, важно руководствоваться не эмоциональными решениями, а продуманным анализом. Чтобы избежать эмоциональных покупок, хорошо бы всегда иметь в кошельке наличные средства. Оплата наличными более осознанна, уверен специалист.

«Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — констатирует Бахтин.