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Общество

Дождь и холодный ветер ожидаются в Пскове 16 декабря

16 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений умеренный. Температура 0..+4 градуса, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

В Пскове небольшие осадки, преимущественно дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем +2...+4, ночью 0...+2 градуса. В Великих Луках небольшие осадки, преимущественно дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем +3...+5, ночью 0...+2.

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