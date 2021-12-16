Дождь и холодный ветер ожидаются в Пскове 16 декабря
16 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений умеренный. Температура 0..+4 градуса, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В Пскове небольшие осадки, преимущественно дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем +2...+4, ночью 0...+2 градуса. В Великих Луках небольшие осадки, преимущественно дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем +3...+5, ночью 0...+2.
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