Очередная партия вакцины «Спутник V» поступила в Псковскую область

09:11, 16 декабря 2021, ПАИ

В Псковскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Так, в регион поставили 1 200 доз вакцины «Спутник V».

По последним данным, в Псковской области первый компонент прививки сделали 257 434 жителя региона, 250 538 человек привились двумя компонентами вакцины от COVID-19.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.