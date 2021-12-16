Пенсионный фонд и Банк России заключили соглашение о сотрудничестве по финансовому просвещению людей

09:16, 16 декабря 2021, ПАИ

Пенсионный фонд и Банк России заключили соглашение о сотрудничестве по финансовому просвещению людей пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда России.

В рамках сотрудничества планируется объединить усилия двух организаций по защите от мошенников людей пенсионного и предпенсионного возраста, развить у них навыки использования цифровых технологий.

Совместные проекты будут также нацелены на повышение информированности граждан о том, как формируются пенсионные права, как узнать сумму своих пенсионных накоплений или как предотвратить необоснованное списание социальных выплат в счёт долга.

В этом сотрудничестве Банк России и Пенсионный фонд будут опираться на развитую сеть своих территориальных подразделений и на возможности координации в рамках региональных программ повышения финансовой грамотности.

«Банк России уделяет приоритетное внимание безопасному использованию старшим поколением финансовых услуг. Пенсионный фонд в свою очередь ежегодно проводит большую разъяснительную кампанию по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Синергия по этим направлениям работы банка и фонда позволит донести необходимые знания до большого числа людей, заинтересованных в умении защищать свои права и принимать взвешенные финансовые решения», – отметили в пресс-службе.