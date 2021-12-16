Псковские студенты лыжным десантом почтили память жертв войны
Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова лыжным десантом почтили память жертв войны. Патриотическая акция состоялась в Порхове 14 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в колледже.
В декабре в России отмечаются памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны. 3 декабря – День неизвестного солдата, 9 декабря – День Героев Отчества. В честь этих событий в колледже искусств прошла патриотическая акция.
Студенты приняли участие в митинге, а также возложили цветы к мемориалам «Скорбящая Псковитянка» в сожжённой деревне Красуха и в лагере военнопленных Дулаг-100 в Порховском районе, почтили память погибших минутой молчания.
В продолжение акции студенты колледжа вместе с преподавателем физического воспитания Валентиной Мартыновой совершили лыжный пробег на пересечённой местности.
Это спортивное мероприятие даёт понять современным молодым людям трудности, которые могли испытывать их сверстники во время войны, заметили в колледже.
Также студенты познакомились с экспозицией музея «Боевой славы» в Порховском краеведческом музее, посетили Дом ремесел и мастер-классы по традиционному народному искусству.
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