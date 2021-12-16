Рано судить, поможет ли омикрон победить пандемию – псковский врач

11:55, 16 декабря 2021, ПАИ

Пока рано судить, поможет ли штамм «омикрон» победит пандемию коронавируса. Об этом заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

Анастасия Повторейко прокомментировала мнение, согласно которому новый штамм коронавируса отличается лёгким течением заболевания и является чуть ли не природной вакциной. Она отметила, что действительно, заявляют об ослаблении симптомов, но проявление его в масштабах еще никто не может анализировать.

«Ковид слишком умен и слишком хитер, чтобы говорить о том, что данный вид мутации позволит победить пандемию. Хотя прогностически это вполне вероятно, опять же, при достижении нашего коллективного иммунитета, о котором говорит весь мир», – отметила она.

Она подчеркнула, что любые прогнозы, связанные с омикроном на сегодняшний момент еще не могут быть реализованы в таком большом масштабе, и надеяться на какой-то быстрый прогностический этап, наверное, не приходится.

Ранее Анастасия Повторейко отметила, что пока штамма «омикрон» в Псковской области нет.