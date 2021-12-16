Повторейко: В Пскове омикрон-штамм не зарегистрирован

11:51, 16 декабря 2021, ПАИ

На сегодняшний день в Пскове омикрон-штамм не зарегистрирован, сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

«При этом настороженность имеет место быть, мы, владеющие ПЦР-лабораторией, понимаем, где, когда, кого мы при необходимости будем дополнительно обследовать», – отметила она.

Также она заявила, что пока рано судить, поможет ли омикрон победить пандемию. «Слишком мало данных, слишком ограниченная популяция, слишком мало сообществ южноафриканских, чтобы говорить о каких-то крупномасштабных результатах и, более того, прогнозировать что-то», – подчеркнула главврач медучреждения.

Все новости о ситуации с коронавирусной инфекцие в Псковской обласной инфекционной больнице читайте в сюжете.