Повторейко: В Пскове омикрон-штамм не зарегистрирован
На сегодняшний день в Пскове омикрон-штамм не зарегистрирован, сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.
«При этом настороженность имеет место быть, мы, владеющие ПЦР-лабораторией, понимаем, где, когда, кого мы при необходимости будем дополнительно обследовать», – отметила она.
Также она заявила, что пока рано судить, поможет ли омикрон победить пандемию. «Слишком мало данных, слишком ограниченная популяция, слишком мало сообществ южноафриканских, чтобы говорить о каких-то крупномасштабных результатах и, более того, прогнозировать что-то», – подчеркнула главврач медучреждения.
Все новости о ситуации с коронавирусной инфекцие в Псковской обласной инфекционной больнице читайте в сюжете.
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