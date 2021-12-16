Выставка новогодних поделок размещена в администрации Псковского района

09:39, 16 декабря 2021, ПАИ

В большом зале администрации Псковского района размещена новогодняя выставка детских поделок, подготовленных воспитанниками Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района специально к предстоящему празднику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

«Мы выражаем благодарность всем участникам новогодней выставки! Ваши по-настоящему сказочные работы дарят новогоднее настроение и приближают нас к Новому году!» – отметили в администрации Псковского района.