Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия – общий дом: что такое сурхури и как его отмечают чуваши

Фото: портал органов власти Чувашской Республики

В состав России входит 85 субъектов федерации. Россия является многонациональным государством. Формирование культуры межнационального общения является актуальным вопросом современного мира. Культурная толерантность является основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира, единства и дружбы народов. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором расскажет псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало, что такое сурхури, как его отмечают чуваши и для чего молодые парни и девушки привязывали верёвки к ногам овец.

Чуваши – это пятый по численности народ России. По данным последней переписи населения, в нашей стране проживает почти 1,5 млн чувашей. В основном, они живут на территории Чувашской Республики. Основная религия – православное христианство. Учёные считают чувашей потомками волжских булгар.

Национальная чувашская культура удивительно красива и интересна, и многие праздники по традиции связаны с календарём. Например, год для чувашей начинается со старинного зимнего языческого праздника сурхури. В былое время его отмечали целую неделю. После того, как чуваши присоединились к русскому государству, сурхури совпал со святками (время от рождества до крещения).

Само слово «сурхури» можно перевести с чувашского языка как «овечья нога». Связано это с очень забавным старинным обычаем. Раньше в зимний праздник молодые парни и девушки в тёмном хлеву ловили овец и привязывали к их ногам верёвочки, а утром снова направлялись в хлев и смотрели – если веревка была на ноге белой овцы, то невеста или жених будет со светлыми волосами, а если овца попалась чёрная – с тёмными.

Традиции сурхури во многом переплетаются с русскими святками. Гадание на будущую судьбу были самым увлекательным делом. Во время празднования сурхури можно было пройтись по деревне и постучать в окна соседей. Задавали им традиционный вопрос «ман карчǎк кам?» (кто моя старуха), «ман старик кам?» (кто мой старик?). Хозяева дома в ответ называли имена. Так чуваши узнавали имена своих будущих жён и мужей.

Накануне сурхури все в деревне замачивали и жарили горох, а потом в доме будущей невесты устраивался девичий пир, куда приходили молодые и взрослые. Девушки к приходу гостей варили пиво и гороховую кашу, а те, получив ковш с напитком, поздравляли молодёжь с Новым годом и желали им счастья в наступившем году.

Больше историй о народах читайте в сюжете

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
16 декабря 2021

Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
16 декабря 2021

Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
16 декабря 2021

Россия – общий дом: что такое сурхури и как его отмечают чуваши
16 декабря 2021

Рано судить, поможет ли омикрон победить пандемию – псковский врач
16 декабря 2021

Совет по молодёжной политике при главе Пскова подвёл итоги работы за уходящий год
16 декабря 2021

Среди пациентов псковской инфекционки выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться
16 декабря 2021

Среди беременных пациенток Псковской инфекционки не было вакцинированных

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...