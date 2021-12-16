Россия – общий дом: что такое сурхури и как его отмечают чуваши

11:56, 16 декабря 2021, ПАИ

В состав России входит 85 субъектов федерации. Россия является многонациональным государством. Формирование культуры межнационального общения является актуальным вопросом современного мира. Культурная толерантность является основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира, единства и дружбы народов. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором расскажет псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало, что такое сурхури, как его отмечают чуваши и для чего молодые парни и девушки привязывали верёвки к ногам овец.

Чуваши – это пятый по численности народ России. По данным последней переписи населения, в нашей стране проживает почти 1,5 млн чувашей. В основном, они живут на территории Чувашской Республики. Основная религия – православное христианство. Учёные считают чувашей потомками волжских булгар.

Национальная чувашская культура удивительно красива и интересна, и многие праздники по традиции связаны с календарём. Например, год для чувашей начинается со старинного зимнего языческого праздника сурхури. В былое время его отмечали целую неделю. После того, как чуваши присоединились к русскому государству, сурхури совпал со святками (время от рождества до крещения).

Само слово «сурхури» можно перевести с чувашского языка как «овечья нога». Связано это с очень забавным старинным обычаем. Раньше в зимний праздник молодые парни и девушки в тёмном хлеву ловили овец и привязывали к их ногам верёвочки, а утром снова направлялись в хлев и смотрели – если веревка была на ноге белой овцы, то невеста или жених будет со светлыми волосами, а если овца попалась чёрная – с тёмными.

Традиции сурхури во многом переплетаются с русскими святками. Гадание на будущую судьбу были самым увлекательным делом. Во время празднования сурхури можно было пройтись по деревне и постучать в окна соседей. Задавали им традиционный вопрос «ман карчǎк кам?» (кто моя старуха), «ман старик кам?» (кто мой старик?). Хозяева дома в ответ называли имена. Так чуваши узнавали имена своих будущих жён и мужей.

Накануне сурхури все в деревне замачивали и жарили горох, а потом в доме будущей невесты устраивался девичий пир, куда приходили молодые и взрослые. Девушки к приходу гостей варили пиво и гороховую кашу, а те, получив ковш с напитком, поздравляли молодёжь с Новым годом и желали им счастья в наступившем году.

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