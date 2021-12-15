Трое великолучан отправились на чемпионат и первенство СЗФО по самбо

10:05, 16 декабря 2021, ПАИ

Соревнования пройдут с 17 по 19 декабря в Усинске (Республика Коми). В них примут участие более 350 самбистов в составе девяти команд из регионов Северо-Запада.

Великолукскую команду на чемпионате СЗФО в боевом самбо будут представлять Евгений Никитенков, Виктор Кривченков и Кирилл Титов.

Спортсмены поборются за путевку на чемпионат России по самбо, который пройдет 2-4 марта 2022 года в Свердловской области.