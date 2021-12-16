Медсестра по физиотерапии в Пскове может получать до 50 тысяч рублей

09:47, 16 декабря 2021, ПАИ

Медицинская сестра по физиотерапии в коммерческих клиниках Пскова может получать до 50 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в SuperJob.

В декабре сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра по физиотерапии» в коммерческих клиниках Пскова.

Наиболее востребованы на рынке труда медсестры по физиотерапии со стажем от двух лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум в Пскове составляет 50 тысяч рублей (средняя 30 тысяч), в Москве – 90 тысяч, в Санкт-Петербурге – 80 тысяч рублей.

В Пскове специалисту с опытом работы медицинской сестрой до одного года, средним медицинским образованием, дипломом по специальности «сестринское дело» или «лечебное дело», или «акушерское дело» и наличием действующего сертификата по специальности «физиотерапия», а также знанием основ законодательства РФ о здравоохранении, СанПиН, современных стандартов оказания медицинской помощи и основных методов проведения физиотерапевтических процедур готовы платить от 20 до 22 тысяч рублей.

От 22 до 28 тысяч рублей получают медсёстры с опытом ведения медицинской документации и стажем работы медицинской сестрой по физиотерапии от одного года.

От 28 до 33 тысяч платят медицинским сестрам с опытом работы от двух лет в коммерческих клиниках.

И самые высокие зарплаты – от 33 до 50 тысяч рублей – обещают работодатели специалистам с опытом работы медицинской сестрой по физиотерапии от 3 лет.

Также составлен среднестатистический портрет соискателя в городе. Это люди в среднем возрасте 42 года, в 99% - женщины. 19% из кандидатов имеют высшее образование, 16% готовы к переезду, 48% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6,7 лет.