От студентов заряжаешься энергией и позитивом – преподаватель колледжа ПсковГУ Ольга Клявина

10:01, 16 декабря 2021, ПАИ

Продолжаем знакомить вас с педагогическим составом ПсковГУ. На этот раз мы поговорили с Ольгой Клявиной, которая преподает архитектуру в колледже ПсковГУ. Она рассказала нам, как с детства впитать любовь к проектированию, что напоминают сооружения Захи Хадид и архитектура какой страны произвела на нее неизгладимое впечатление.

О любви к проектированию

– Ольга, с чего начинался ваш трудовой путь?

- В свое время я окончила колледж, в котором сейчас преподаю. Тогда он был Колледжем строительства и экономики, я обучалась по специальности «архитектура». После этого я окончила институт, работала в проектной организации. В один прекрасный момент позвонила мой классный руководитель, которая пригласила меня попробовать свои силы в преподавании данной специальности. Таким образом я попала в колледж, и меня затянуло.

– Почему вы пошли учиться именно на эту специальность?

- У меня даже не было вопросов, я всегда была уверена, что хочу связать жизнь с черчением, проектированием, потому что в моей семье были проектировщики. Мой отец проработал много лет главным инженером проектов, и я с детства за ним наблюдала. Огромные кульманы, ватманы, карандаши, ручки – меня это всегда завораживало. Я окончила художественную школу и, когда узнала, что у нас в колледже есть специальность «архитектура», не задумываясь пошла.

– Что больше всего вам нравится в работе?

- В первую очередь, это то, из-за чего я и пришла в колледж, – работа со студентами. От них заряжаешься энергией, позитивом. Этого мне не доставало в проектировании – именно работы с людьми, когда видишь их огонь в глазах, заинтересованность. Наша специальность очень творческая, что тоже очень важно и ценно.

– Какие достижения в преподавательской деятельности вы считаете важными?

- Я работаю с 2010 года, преподаю много дисциплин на отделении «Архитектура»: архитектурную графику, рисунок и живопись, проектирование здания зального типа, малоэтажного здания, компьютерную графику.

Ежегодно мои студенты участвуют в конкурсах и занимают достойные места. Мы стараемся привлекать ребят, чтобы они участвовали в творческих конкурсах или даже в реальных проектированиях. К нам часто обращаются городские власти с тем, чтобы привлечь ребят.

Мы помогали разрабатывать парк на Милевке, сквер перед колледжем. Это мотивирует, я считаю это результатом моего вклада в обучение ребят.

– Есть у вас профессиональная цель или мечта?

- Я хочу реализоваться. Считаю, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Очень надеюсь, что и дальше смогу нести знания студентам. Моя цель, наверное, больше просветительская: рассказать студентам как можно больше об архитектуре.

О кумирах

– Какие архитекторы вас вдохновляют?

- Архитекторов, конечно, много. Понятно, что это дело вкуса, у каждого в этом плане будет свое мнение. В архитектуре, в принципе, есть некая субъективность. Если говорить про отечественные проекты, то отмечу архитектурное бюро «Студия 44». Их работу можно увидеть и в Пскове: жилой комплекс «ТЭЦ на Великой». Другой интересный пример их проектов – арка главного штаба, они организовали пространство напротив Эрмитажа. Стараюсь возить туда студентов, показывать интересные объекты. Также среди соотечественников мне очень нравится Сергей Скуратов.

Среди заграничных архитекторов мне нравится Сантьяго Калатрава. А вообще считается, что архитектор – это мужская профессия. Но есть очень известная женщина-архитектор Заха Хадид. Ее архитектура просто космическая, нельзя про нее не сказать. Выделить какой-то определенный проект невозможно, каждый представляет что-то особенное.

– Что в творчестве этих людей вас привлекает?

- Мы всегда учим студентов тому, что нужно уходить от какой-то конкретики. Архитектурные проекты перечисленных мною людей очень символичны, футуристичны. Например, у Захи Хадид дом – это не дом. Это, с одной стороны, какая-то птица, с другой – фигура человека. Созданное ею сложно назвать просто зданием, так как ее работы вызывают очень много ассоциаций. Если говорить про Скуратова, то форма его объектов очень интересна, при этом он использует стандартные материалы, например кирпич. Завораживает то, что с помощью такого материала можно добиться такой формы.

О творчестве и путешествиях

– Что вы любите делать вне работы? Есть ли у вас хобби?

- Я очень люблю готовить. Когда было больше свободного времени, я писала картины. Натюрморты, постановки. Сейчас мое свободное время больше занимают кулинария и путешествия. Без путешествий я не представляю свою жизнь, стараюсь чаще выбираться куда-то, смотреть мир.

– Какое ваше любимое блюдо?

- Очень люблю мясо и различные виды его приготовления. Я натура творческая, поэтому у меня нет постоянных рецептов, я каждый раз что-то меняю, добавляю. Никогда не получается одинакового рецепта: процесс готовки очень затягивает и дает волю творчеству.

– В каких странах и городах удалось побывать?

- Я изъездила всю Европу. Мне там уютно: очень красивая архитектура, богатая история. Находясь там, стараюсь максимально впитать в себя впечатления, чтобы использовать это потом в своей работе. Архитектор не может существовать в вакууме, ему нужно обязательно видеть мир. Большое впечатление на меня произвели Объединенные Арабские Эмираты. Это просто какой-то космос!

– Куда вы идете в первую очередь, когда приезжаете в новый город?

- К путешествиям я всегда готовлюсь заранее, все продумываю, чтобы взять максимум от поездки. Первое, что я всегда делаю, приезжая в новое место, – гуляю по городу. Впитываю в себя его настроение.

Очень люблю экскурсии, обязательно все смотрю, изучаю. Если не получается организовать экскурсию, то я сама ищу информацию, чтобы знать больше о том, что я вижу.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.