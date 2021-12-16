Среди пациентов псковской инфекционки выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться
Среди пациентов Псковской областной инфекционной больницы выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться. Об этом сообщила главврач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.
Анастасия Повторейко отметила, что в стационар инфекционной больницы поступают вакцинированные пациенты, у которых прививка поставлена более шести месяцев назад.
«Более того, они достаточно тяжело болеют, чаще все-таки вне реанимации, что хорошо, но все-таки они болеют. И актуальность третьей вакцины абсолютно оправдана», – пояснила Повторейко и сообщила, что из-за изменения эпидемиологической обстановки в мире, в ряде стран Европы введение третьей дозы стало обязательным.
По словам Анастасии Повторейко, в больницу поступают пациенты, которые сетуют на то, что собирались привиться месяцев через семь, но не успевают и заболевают.
Ранее сообщалось, что основная масса беременных, поступивших в Псковскую инфекционку с коронавирусом, непривитые. Все новости читайте в сюжете.
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Среди пациентов псковской инфекционки выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться