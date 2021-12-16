Среди пациентов псковской инфекционки выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться

11:37, 16 декабря 2021, ПАИ

Среди пациентов Псковской областной инфекционной больницы выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться. Об этом сообщила главврач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

Анастасия Повторейко отметила, что в стационар инфекционной больницы поступают вакцинированные пациенты, у которых прививка поставлена более шести месяцев назад.

«Более того, они достаточно тяжело болеют, чаще все-таки вне реанимации, что хорошо, но все-таки они болеют. И актуальность третьей вакцины абсолютно оправдана», – пояснила Повторейко и сообщила, что из-за изменения эпидемиологической обстановки в мире, в ряде стран Европы введение третьей дозы стало обязательным.

По словам Анастасии Повторейко, в больницу поступают пациенты, которые сетуют на то, что собирались привиться месяцев через семь, но не успевают и заболевают.

Ранее сообщалось, что основная масса беременных, поступивших в Псковскую инфекционку с коронавирусом, непривитые. Все новости читайте в сюжете.