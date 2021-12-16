Среди беременных пациенток Псковской инфекционки не было вакцинированных
Среди поступивших с коронавирусной инфекцией в Псковскую инфекционную больницу беременных женщин не было вакцинированных. Об этом заявила главврач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.
«Среди наших пациенток не то что не было вакцинированных, более того, были противники вакцинации, активные лица, которые подписывали петиции против QR-кодов», – рассказала медик.
Анастасия Повторейко отметила, что в инфекционной больнице одновременно лежало до 12-14 беременных женщин, зараженных коронавирусом.
«Мне как руководителю учреждения пришлось взять в штат акушерку, специалиста УЗИ плода, оборудовать боксы реанимации КТГ. Мы фактически развернули – ну, не роддом, но отделение гинекологии и патологии беременных», – заявила Повторейко и отметила, что доктора были вынуждены оставаться в больнице на всю ночь, чтобы осмотреть всех больных.
Также Анастасия Повторейко поблагодарила коллег, благодаря которым на базе Псковского перинатального центра создали пункт вакцинации, позволяющий пациентам безопасно вакцинироваться после осмотра.
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