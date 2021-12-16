Среди беременных пациенток Псковской инфекционки не было вакцинированных

11:30, 16 декабря 2021, ПАИ

Среди поступивших с коронавирусной инфекцией в Псковскую инфекционную больницу беременных женщин не было вакцинированных. Об этом заявила главврач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

«Среди наших пациенток не то что не было вакцинированных, более того, были противники вакцинации, активные лица, которые подписывали петиции против QR-кодов», – рассказала медик.

Анастасия Повторейко отметила, что в инфекционной больнице одновременно лежало до 12-14 беременных женщин, зараженных коронавирусом.

«Мне как руководителю учреждения пришлось взять в штат акушерку, специалиста УЗИ плода, оборудовать боксы реанимации КТГ. Мы фактически развернули – ну, не роддом, но отделение гинекологии и патологии беременных», – заявила Повторейко и отметила, что доктора были вынуждены оставаться в больнице на всю ночь, чтобы осмотреть всех больных.

Также Анастасия Повторейко поблагодарила коллег, благодаря которым на базе Псковского перинатального центра создали пункт вакцинации, позволяющий пациентам безопасно вакцинироваться после осмотра.