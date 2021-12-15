За драку со смертельным исходом будут судить мужчину в Куньинском районе

10:23, 16 декабря 2021, ПАИ

В Куньинском районе предстанет перед судом мужчина за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

7 марта в квартире в деревне Наумово между мужчинами началась борьба на почве личной неприязни. Злоумышленник ударил стоящего перед ним оппонента кулаком в живот. Потерпевший получил закрытую тупую травму органов брюшной полости, сопровождавшуюся гнойно-септическим состоянием, что расценивается как тяжкий вред здоровью. 8 марта пострадавший скончался в Великолукской межрайонной больнице.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.