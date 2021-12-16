Федеральную поддержку получат региональные больницы, помогающие больным с COVID-19

10:34, 16 декабря 2021, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил поддержать региональные больницы, помогающие больным с коронавирусом. На эти цели будет выделено до 10 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут направлены на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов для больниц, где проходят лечение ковидные больные. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объёмов секвенирования (расшифровки) геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания новой инфекцией. Проекты соответствующих нормативных актов подготовят и внесут в кабмин Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.

Санитарное ведомство в рамках поручения Михаила Мишустина обязано представить в правительство предложения по увеличению объёма тестирования граждан на наличие COVID-19, в том числе прибывающих в Россию из других стран, а также по контролю за проведением таких исследований и передачей сведений о результатах в личные кабинеты граждан на портале госуслуг.