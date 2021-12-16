Более 272 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 16 декабря в мире зарегистрировано 272 514 490 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 346 333 человека. Количество выздоровевших – 244 907 647.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 51 290 979. В этой стране от коронавируса умерло 823 390 человек, выздоровело – 40 343 561.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 103 160 человек, 8 839 633 пациента выздоровели, 292 891 – умер.
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