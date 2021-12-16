Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на выпуск собственных облигаций в объеме 10 млрд рублей

10:44, 16 декабря 2021, ПАИ

14 декабря 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Россельхозбанка серии БО-11-002Р со сроком обращения 3 года, купонным периодом 182 дня, офертой через 1,5 года.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,60-9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте 9,83-9,99%, объем размещения не менее 5 млрд руб. В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 16 декабря 2021 года.