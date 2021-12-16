В Пскове за применение насилия к сослуживцу осуждён военнослужащий

10:47, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове за применение насилия к сослуживцу осуждён военнослужащий, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Рядовой признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними подчиненности, сопряженное с насилием и причинением средней тяжести вреда здоровью).

Предварительным следствием и судом установлено, что 29 ноября 2020 года рядовой был недоволен исполнением обязанностей своим сослуживцем, применил к нему насилие, совершив захват и бросок последнего через себя на землю. В результате потерпевший получил оскольчатый перелом правой ключицы, то есть здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Причиненный вред потерпевшему рядовой загладил на стадии предварительного следствия. Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы с содержанием в дисциплинарной воинской части в течение двух лет.