Топ-менеджер РСХБ: в будущем клиент будет сотрудничать только с ESG-компаниями

11:04, 16 декабря 2021, ПАИ

ESG–повестка пока не оказывает решающее влияние на бизнес и поведение клиентов, но в ближайшие десятилетия именно она будет во многом диктовать условия в розничном бизнесе, так как общество потребует от компаний вовлеченности в защиту окружающей среды и устойчивого развития. Об этом рассказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес Сивков на конференции «Экономика всеобщего благосостояния: новый контекст».

«Активное развитие ESG-повестки связано с тем, что мы живем в эпоху осознанности. Если раньше этот фактор влиял в розничном сегменте на самых состоятельных клиентов, то теперь благодаря развитию информационных технологий он стал важным и для менее обеспеченных слоев населения. Таким образом, при равных условиях продуктовых предложений в борьбе за клиента будет выигрывать та компания, которая сможет доказать свою социальную и экологическую ответственность», – сказал Арташес Сивков.

По мнению топ-менеджера РСХБ, пока уровень собственных доходов для людей важнее экологии, но в будущем экологическая повестка и осознанное потребление будут очень востребованы и сформируют своего рода форму социального одобрения для бизнеса.