По 100 тысяч штрафа выписали подрядчикам за снег на проезжей части в Пскове

11:30, 16 декабря 2021, ПАИ

3 штрафа по 100 тысяч рублей каждый выписали подрядчикам по уборке улиц Пскова. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства города Николай Баринов на координационном совещании 16 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Баринов уточнил, что заключены три основных контракта на уборку улиц. На сегодняшний день техника находится вся в рабочем состоянии. При этом было направлено 12 предписаний в связи с наличием рыхлого снега на проезжей части (более 5 см), составлены акты, выписаны 3 штрафа.

Глава администрации Пскова Борис Елкин заметил, что в связи со снегопадом подрядчики привлекали сторонние организации, самосвалы и погрузчики, чтобы вывозить снег. По его словам, они это делали по собственной инициативе, без предписаний.