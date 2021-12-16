Центру доктора Бубновского в Пскове исполняется 7 лет

11:42, 16 декабря 2021, ПАИ

17 декабря Центру доктора Бубновского в Пскове исполнится 7 лет, сообщили Псковскому агентству информации в организации.



В честь праздника будет действовать специальное предложение. 16-17 декабря центр дарит клиентам скидку в размере 20% на лечебные программы занятий.



Подробную информацию можно получить по телефону: 797-003.



О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.