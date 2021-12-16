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Общество

Центру доктора Бубновского в Пскове исполняется 7 лет

17 декабря Центру доктора Бубновского в Пскове исполнится 7 лет, сообщили Псковскому агентству информации в организации. 

В честь праздника будет действовать специальное предложение. 16-17 декабря центр дарит клиентам скидку в размере 20% на лечебные программы занятий. 

Подробную информацию можно получить по телефону: 797-003. 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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