Центру доктора Бубновского в Пскове исполняется 7 лет
17 декабря Центру доктора Бубновского в Пскове исполнится 7 лет, сообщили Псковскому агентству информации в организации.
В честь праздника будет действовать специальное предложение. 16-17 декабря центр дарит клиентам скидку в размере 20% на лечебные программы занятий.
Подробную информацию можно получить по телефону: 797-003.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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