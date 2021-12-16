Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
15 декабря в стране зафиксировано 1 133 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 37 155 человек.
Всего по состоянию на 16 декабря в России выявлено 10 131 646 случаев заболевания коронавирусом, 8 876 788 человек выздоровело, 294 024 – умерли.
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