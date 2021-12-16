Александр Рехтик завоевал Кубок Псковской области по гиревому спорту

13:35, 16 декабря 2021, ПАИ

Соревнования состоялись 16 декабря в СК «Писковичи» и собрали 15 спортсменов из Пскова, Псковского района, Гдова и Струг Красных. Они состязались в дисциплине «Толчок гирь по длинному циклу». За 10 минут необходимо было как можно больше раз поднять 2 гири по 24 кг.

Как сообщил организатор соревнований Николай Лапшин, спортсмены показали высокие результаты. Так, в весовой категории свыше 85 кг Александр Рехтик (Псков) показал лучший результат соревнований - 98 подъемов за 10 мин.

Алексей Бучин (Псков) в весовой категории до 63 кг поднял гири 62 раза, отработав все 10 минут.

Мастер спорта Дмитрий Маяков (Струги Красные) в весовой категории до 85 кг выиграл с результатом 80 подъемов. Отметим, три дня назад на межрегиональных соревнованиях по гиревому спорту в Рыбинске спортсмен занял второе место.

По результатам соревнований Александр Рехтик, Дмитрий Маяков и Алексей Бучин вошли в сборную региона на 2022 год.