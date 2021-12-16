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Общество

1,5 тысячи тонн красной рыбы ввезли в Россию через Псковскую область

С начала года в Россию через псковские пункты пропуска поступило 1,5 тысячи тонн красной рыбы. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 декабря.

По словам Олега Емцева, рыбу везут с Фарерских островов, из Чили, Турции и Белоруссии. Он добавил, что перед Новым годом поставки этой продукции не увеличились.

Олег Емцев также заметил, что мандарины через Псковскую область не завозятся по объективным логистическим причинам. По его словам, мандарины поступают в порт, который находится в Санкт-Петербурге, а уже оттуда их развозят по другим регионам. В частности, в Россию мандарины поступают из Пакистана, Марокко, Аргентины, Чили, Зимбабве. Основной объём поставок мандаринов в Россию – последние два месяца, активность всегда наблюдается в преддверии Нового года, добавил спикер.

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