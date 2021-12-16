Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 77,9%

На 77,9% исполнен бюджет национальных проектов этого года в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это несколько выше, чем среднероссийский показатель, но ниже, чем средний по округу. По округу он 79,3%», – сообщил губернатор и отметил, что для того, чтобы достичь нижней границы установленных показателей, 95% от плана, осталась одна рабочая неделя.

Михаил Ведерников отметил, что с завтрашнего дня касса должна прирастать в среднем на 300 млн в сутки. «Это достаточно серьезный вызов, и он, безусловно, создает колоссальную нагрузку на наших финансистов и на региональных казначеев», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что необходимо по максимуму перенести все неосвоенные средства на следующий год. «Деньги зависать не должны, иначе Минфин эти средства будет рассматривать как долг и поддержка от федерального центра на эту сумму будет уменьшена», – сообщил губернатор.

Также Михаил Ведерников поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову в усиленном режиме отрабатывать всё до последнего пакета документов. «Все это должно без задержек оперативно отсматриваться и, соответственно, отдаваться в оплату», – подчеркнул он.

Кроме того, губернатор поручил контролировать заказчиков и, если какой-то район или комитет не выходит на связь, призвал сообщать ему напрямую.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

«Летел как самолет». Суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП
16 декабря 2021

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 17 декабря
16 декабря 2021

ФОТОФАКТ: 57-летнюю елку установили в Палкино
16 декабря 2021

Елена Полонская - о взносе на участие в ремесленной ярмарке: Вернемся к трусам и штанам с начесом
16 декабря 2021

Спасённому в Палкино лебедю нужны водоросли
16 декабря 2021

«Мертвые души. Том 2» покажет театр из Лесосибирска на Пушкинском театральном фестивале
16 декабря 2021

За упавшую на машины льдину псковской управляйке грозит штраф

16 декабря 2021

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...