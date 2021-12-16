Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 77,9%

12:48, 16 декабря 2021, ПАИ

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На 77,9% исполнен бюджет национальных проектов этого года в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это несколько выше, чем среднероссийский показатель, но ниже, чем средний по округу. По округу он 79,3%», – сообщил губернатор и отметил, что для того, чтобы достичь нижней границы установленных показателей, 95% от плана, осталась одна рабочая неделя.

Михаил Ведерников отметил, что с завтрашнего дня касса должна прирастать в среднем на 300 млн в сутки. «Это достаточно серьезный вызов, и он, безусловно, создает колоссальную нагрузку на наших финансистов и на региональных казначеев», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что необходимо по максимуму перенести все неосвоенные средства на следующий год. «Деньги зависать не должны, иначе Минфин эти средства будет рассматривать как долг и поддержка от федерального центра на эту сумму будет уменьшена», – сообщил губернатор.

Также Михаил Ведерников поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову в усиленном режиме отрабатывать всё до последнего пакета документов. «Все это должно без задержек оперативно отсматриваться и, соответственно, отдаваться в оплату», – подчеркнул он.

Кроме того, губернатор поручил контролировать заказчиков и, если какой-то район или комитет не выходит на связь, призвал сообщать ему напрямую.