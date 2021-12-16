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Общество

Как будут проходить в Пскове новогодние детские утренники, рассказала Анна Кузыченко

Руководитель комитета по образованию администрации Пскова Анна Кузыченко на координационном совещании с главой Пскова Еленой Полонской 16 декабря рассказала, как будут проходить новогодние детские утренники в городе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Кузыченко, в дошкольных образовательных учреждениях утренники будут проходить с соблюдением всех эпидемиологических требований. В частности, от семьи на мероприятиях может присутствовать родитель, если у него есть QR-код, либо документ, подтверждающий перенесенную коронавирусную инфекцию, либо медотвод или действующий 48 часов ПЦР-тест.

«За период прошлого года родители не имели права присутствовать на территории образовательных учреждений. В дошкольных учреждениях ждем представителей от семьи, возможно также присутствие фотографов со строгим набором документации. Утренники в садах пройдут с 20 по 30 декабря. Смешение групп не допускается», - сказала Анна Кузыченко.

Кроме того, она подчеркнула, что с 21 по 26 декабря утренники будут организованы на уровне классов, на них смогут присутствовать не более 35 человек. Общешкольных мероприятий не будет.  

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