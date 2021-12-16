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Культура

Музыка Штрауса и Легара прозвучит в традиционном концерте «Венский Новый год» в псковской филармонии

24 декабря в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии состоится концерт «Венский Новый год» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского. В программе произведения Иоганна Штрауса, Франца Легара и их современников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Солисты концерта – неоднократные участники open-air «Золото Вены», «Лавандовая ночь» и онлайн-концертов в Пскове, лауреаты международных конкурсов, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко.  

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт при наличии одного из следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

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