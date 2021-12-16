Елена Полонская - о взносе на участие в ремесленной ярмарке: Вернемся к трусам и штанам с начесом

13:17, 16 декабря 2021, ПАИ

В адрес главы Пскова Елены Полонской поступило четыре обращения от псковских ремесленников с жалобой на платное участие в новогодней ярмарке, передает корреспондент Псковского агентства информации с координационного совещания у главы города 16 декабря.

Елена Полонская заметила, что у нее есть информация о том, что участие в новогодней ярмарке стоит 1,5 тысячи рублей, и она уже получила четыре обращения от ремесленников о том, что эта сумма для них велика.

Как отметила глава города, псковских ремесленников надо поддерживать, платное участие для них недопустимо.

«За 1,5 тысячи придут предприниматели, и мы вернемся к трусам и штанам с начесом, а самобытный товар не сможем реализовывать», - отметила Елена Полонская и поручила проработать этот вопрос.

Отметим, что новогодние ярмарки в Пскове пройдут с 20 декабря по 7 января на пешеходной части на улице Пушкина.