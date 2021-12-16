Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, узнают псковичи 18 декабря

18 декабря в 17:00 в большом концертном зале Псковской филармонии состоится четвертая лекция Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки. Тема встречи – «Как появился романтизм и что сломалось в классицизме?», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.  

«Классицизм и романтизм — это очень разные эпохи, и иногда становится странно, что они соседствуют в историческом таймлайне. Чтобы появился романтизм, очень личная и довольно иррациональная музыка, — что-то должно было сломаться в классицизме. Разберемся, что именно», - рассказала Анна Виленская. 

На лекции будут раскрыты следующие темы:

  • Что не получилось у первого композитора-романтика, что положило начало романтизму.
  • Так все-таки, Бетховен — это классик или романтик.
  • Как отличить на слух музыку классицизма от музыки романтизма.
  • Почему композиторы стали изобретать новые аккорды.
  • Как передать музыкой целую историю, не прибегая к словам.
  • Как композиторы-романтики путешествовали из тональности в тональность.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Анна Виленская — композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподаёт подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатели карт смогут потратить деньги до 31 декабря, в противном случае они аннулируются. 

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих  документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, узнают псковичи 18 декабря
16 декабря 2021

«Мертвые души. Том 2» покажет театр из Лесосибирска на Пушкинском театральном фестивале
16 декабря 2021

Севастопольский ТЮЗ представит спектакль «Нос» на Пушкинском театральном фестивале
15 декабря 2021

В Псковской областной научной библиотеке прошла пресс-конференция для региональных СМИ
15 декабря 2021

Фоторепортаж: В Пскове передали конфискованные культурные ценности в музей-заповедник
14 декабря 2021

Спектакль о Вертинском покажет петербургский «Театр ненормативной пластики» на Пушкинском фестивале
14 декабря 2021

Три псковских мастера-ремесленника представят регион на выставке-ярмарке в Москве
14 декабря 2021

Около 40 работников Псковского ГКЦ были отмечены наградами

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...