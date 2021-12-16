Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, узнают псковичи 18 декабря

13:12, 16 декабря 2021, ПАИ

18 декабря в 17:00 в большом концертном зале Псковской филармонии состоится четвертая лекция Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки. Тема встречи – «Как появился романтизм и что сломалось в классицизме?», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Классицизм и романтизм — это очень разные эпохи, и иногда становится странно, что они соседствуют в историческом таймлайне. Чтобы появился романтизм, очень личная и довольно иррациональная музыка, — что-то должно было сломаться в классицизме. Разберемся, что именно», - рассказала Анна Виленская.

На лекции будут раскрыты следующие темы:

Что не получилось у первого композитора-романтика, что положило начало романтизму.

Так все-таки, Бетховен — это классик или романтик.

Как отличить на слух музыку классицизма от музыки романтизма.

Почему композиторы стали изобретать новые аккорды.

Как передать музыкой целую историю, не прибегая к словам.

Как композиторы-романтики путешествовали из тональности в тональность.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Анна Виленская — композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподаёт подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатели карт смогут потратить деньги до 31 декабря, в противном случае они аннулируются.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.