Три концерта органной музыки пройдут в Печорах

11:32, 03 мая 2025, ПАИ

Концерты органной музыки пройдут в Печорах 3, 4 и 8 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Произведения исполнит лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Народное признание» Денис Маханьков. Программа «Пять веков органной музыки» включает в себя композиции И. С. Баха, Свелинка, Вьерна, Штамма, Лангле и других мастеров.

Концерты органной музыки исполняют на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Сегодня, 3 мая, концерт начнётся в 18:00, 4 мая – в 14:30, 8 мая – в 15:00.