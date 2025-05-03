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Общество

Три концерта органной музыки пройдут в Печорах

Концерты органной музыки пройдут в Печорах 3, 4 и 8 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Произведения исполнит лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Народное признание» Денис Маханьков. Программа «Пять веков органной музыки» включает в себя композиции И. С. Баха, Свелинка, Вьерна, Штамма, Лангле и других мастеров.

Концерты органной музыки исполняют на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Сегодня, 3 мая, концерт начнётся в 18:00, 4 мая – в 14:30, 8 мая – в 15:00.

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