Спасённому в Палкино лебедю нужны водоросли

13:17, 16 декабря 2021, ПАИ

Спасённому в Палкино лебедю нужны водоросли, сообщает районная газета «Льновод».

Историю спасения птицы рассказала очевидец Мария Матвеева. Лебедя обнаружили в полынье озера Смолинского в сильные морозы сотрудники администрации поселка. Они вызвали специалиста станции по борьбе с болезнями животных, так как опасались, что птица вмерзла и ей не выбраться.

Одному из местных жителей удалось выманить птицу булкой — лебедь пошел за человеком по льду. После этого спасенного посадили в автомобиль и отправили в хозяйство Людмилы и Виктора Исправниковых. «У хозяев много птицы, в том числе экзотической, к каждой найден подход. Новобранца поселили в отдельную клетку, и тут уже он показал характер, расположившись на сене, зашипел, мол, уходите, буду отдыхать», - рассказали в редакции.

Лебедь оказался птенцом, его здоровье усугубили морозы. Приютившие птицу люди просят неравнодушных граждан помочь добыть водоросли.