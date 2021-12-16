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Общество

Состоялось заседание Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов Пскова

Заседание Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов Пскова под председательством главы города Елены Полонской состоялось 15 декабря. В нём приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, руководители городских общественных ветеранских организаций, представители отделения Пенсионного фонда России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Открывая мероприятие, Елена Полонская отметила активность и инициативность членов ветеранских организаций. При этом она поблагодарила их за деятельное участие в работе волонтёрского движения в период пандемии коронавируса, подчеркнув, что они оказывали всем нуждающимся разноплановую помощь наравне с молодыми волонтёрами.

В ходе заседания его участники подвели итоги работы в 2021 году и представили свои предложения в план работы Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов города в 2022 году. Также они заслушали информацию о комплексе мероприятий, проведенных волонтёрским центром всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», и утвердили план работы Совета на 2022 год.

Кроме того, представители отделения Пенсионного фонда России по Псковской области рассказали собравшимся об изменениях в пенсионном законодательстве в 2022 году и подробно ответили на все их вопросы.

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