ФОТОФАКТ: 57-летнюю елку установили в Палкино
Новогоднюю ёлку установили в Палкино, сообщает корреспондент районной газеты «Льновод».
Дерево привезли из деревни Горбунова Гора и установили на пересечении улиц Псковской и Островской. Высота дерева около 15 метров, а возраст – 57 лет.
Местные жители отмечают, что ёлка приятна во всех отношениях. Особенно они выделили то, что дерево выглядит нарядно даже без украшений, так как полностью покрыто шишками.
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