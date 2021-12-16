ФОТОФАКТ: 57-летнюю елку установили в Палкино

13:22, 16 декабря 2021, ПАИ

Новогоднюю ёлку установили в Палкино, сообщает корреспондент районной газеты «Льновод».

Дерево привезли из деревни Горбунова Гора и установили на пересечении улиц Псковской и Островской. Высота дерева около 15 метров, а возраст – 57 лет.

Местные жители отмечают, что ёлка приятна во всех отношениях. Особенно они выделили то, что дерево выглядит нарядно даже без украшений, так как полностью покрыто шишками.