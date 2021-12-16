Житель Струг Красных избил оппонента трубой и обухом топора

14:08, 16 декабря 2021, ПАИ

Житель поселка Струги Красные осужден за умышленное причинение вреда здоровью и побои, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Ночью 4 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений избил потерпевшего кулаками и металлической трубой. После этого он ударил оппонента по голове обухом топора. Ранее злоумышленник нанес побои двум жителям поселка.

Суд назначил ему 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.