Житель Струг Красных избил оппонента трубой и обухом топора
Житель поселка Струги Красные осужден за умышленное причинение вреда здоровью и побои, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.
Ночью 4 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений избил потерпевшего кулаками и металлической трубой. После этого он ударил оппонента по голове обухом топора. Ранее злоумышленник нанес побои двум жителям поселка.
Суд назначил ему 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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