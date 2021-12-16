За разбойное нападение на магазин жителя Струг Красных заключили под стражу

14:11, 16 декабря 2021, ПАИ

Житель поселка Струги Красные заключен под стражу на 2 месяца за разбойное нападение, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что 1 ноября около 17:30 мужчина пришел в магазин № 48 ПО «Стругокрасненский пищекомбинат», расположенный в деревне Ровное. Угрожая ножом, он напал на продавца и потребовал отдать продукты питания, сигареты и спиртное на общую сумму 500 рублей. Получив товары, злоумышленник скрылся с места происшествия.