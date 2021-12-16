Семь человек погибли в ДТП в Псковской области за неделю

14:32, 16 декабря 2021, ПАИ

С 9 по 15 декабря пожарные и спасательные подразделения Псковской области 21 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли семь человек, пострадал один, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

В трёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Необходимости в оказании доврачебной или иной помощи не было. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.