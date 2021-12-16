Семь человек погибли в ДТП в Псковской области за неделю
С 9 по 15 декабря пожарные и спасательные подразделения Псковской области 21 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли семь человек, пострадал один, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
В трёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
Необходимости в оказании доврачебной или иной помощи не было. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.
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