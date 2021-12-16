Более 600 единиц гражданского оружия добровольно сдали псковичи в Росгвардию
С начала года жители Псковской области добровольно сдали в Росгвардию 620 единиц гражданского оружия и более 2000 патронов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
В ведомстве напомнили, что на территории региона действует программа по возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия.
Для решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление специальных программ администрации Псковской области, следующие документы:
- копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;
- письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;
- копию паспорта заявителя;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;
- анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.
Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - до 3000 рублей за штуку.
С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания при их изъятии при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
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