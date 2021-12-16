Более 600 единиц гражданского оружия добровольно сдали псковичи в Росгвардию

15:53, 16 декабря 2021, ПАИ

С начала года жители Псковской области добровольно сдали в Росгвардию 620 единиц гражданского оружия и более 2000 патронов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что на территории региона действует программа по возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия.

Для решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление специальных программ администрации Псковской области, следующие документы:

- копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

- письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

- копию паспорта заявителя;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

- анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - до 3000 рублей за штуку.

С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания при их изъятии при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.