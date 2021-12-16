Вирусолог озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил окончание пандемии коронавируса к концу 2022 года, сообщает Lenta.ru.
По словам вирусолога, сроки окончания пандемии коронавируса зависят от темпов вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. «Я думаю, если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два», — предположил он.
Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что есть способ полностью защититься от COVID-19. Для этого необходимо сделать и обычную прививку от коронавируса, и назальную вакцины. По прогнозу Российского Центра мониторинга биологических рисков, пандемия должна была закончиться 16 декабря 2021 года.
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Пандемия коронавируса по прогнозам экспертов должна была закончиться 16 декабря 2021 года
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