Пандемия коронавируса по прогнозам экспертов должна была закончиться 16 декабря 2021 года

14:52, 16 декабря 2021, ПАИ

Пандемия коронавируса по прогнозам экспертов должна была закончиться 16 декабря 2021 года. Такие данные осенью 2020 года приводил Российский Центр мониторинга биологических рисков.

Как сообщает телеканал «Звезда», ученые создали математическую модель протекания пандемии коронавируса в России, которая позволила им рассчитать точную дату окончания пандемии COVID-19 в стране – 16 декабря 2021 года.

Специалисты учитывали особенности распространения вируса, его мутации, разработку вакцин, а также достижения врачей в области лечения инфекции.

По расчетам ученых, общее количество летальных случаев от коронавируса за остаток 2020 года и 2021 год должно составить 52 тысяч. На данный момент в официальной статистике зарегистрировано 294 024 смерти от вируса.

Вчера главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поделился своим мнением, насчет сроков окончания пандемии.