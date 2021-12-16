Искусственную неровность планируют установить возле детсада №22 в Пскове

14:51, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове возле детского сада №22 на Крестовском шоссе, 109 планируют установить искусственную неровность. Об этом с городской комиссии по безопасности дорожного движения сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что необходимо провести отдельную встречу с управляющей компанией и проработать вопрос установки искусственной неровности. Он также добавил, что из жителей никто не против установки там «лежачего полицейского».