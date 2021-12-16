Сотрудники ДПС усилят работу в Пскове в период новогодних праздников
Сотрудники ДПС усилят работу в Пскове в период новогодних праздников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с комиссии по безопасности дорожного движения.
Глава администрации города Борис Елкин отметил, что перекрытий движения в городе не будет, потому что не запланировано массовых гуляний. Однако, по его словам, люди всё равно будут скапливаться в центре, в связи с чем нужно обеспечить безопасность передвижения пешеходов.
Начальник ГИБДД УМВД РФ по городу Владимир Папорт заверил, что в период праздничных дней будут проводиться рейдовые мероприятия, сотрудники ДПС будут работать в усиленном режиме.
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